Mit Klopp, Müller, Hummels: MagentaTV stellt sein WM-Programm vor

MagentaTV überträgt alle 104 Spiele der FIFA WM 2026 live, 44 davon exklusiv. In einer Pressekonferenz präsentierte das Pay–TV–Angebot der Telekom nun das Programm für das XXL–Turnier in Kanada, Mexiko und den USA – samt des gesamten Teams.
Prominente Verstärkung im Expertenteam
Tabea Kemme (34) verstärkt als Neuzugang das Expertenteam von MagentaTV. Die frühere Nationalspielerin hatte ihre aktive Karriere Anfang 2020 verletzungsbedingt beendet und arbeitet seither als TV–Expertin, unter anderem für Sky Sport. Für MagentaTV war sie bereits bei der WM 2022 in Katar im Einsatz.
Thomas Müller wurde zudem als neuer Markenbotschafter vorgestellt. In Kürze sollen die ersten Werbespots mit dem Weltmeister von 2014 starten.
Kerner, Wontorra und zwei Studios
Auch bei der WM 2026 ist Johannes B. Kerner (61) wieder das Gesicht von MagentaTV. Gemeinsam mit Thomas Müller und Jürgen Klopp wird er direkt aus den Stadien vor Ort berichten. Laura Wontorra (37) moderiert parallel mit Mats Hummels aus dem Studio in New York. Ein weiteres Studio steht in Ismaning bei München, von wo aus Anna Kraft berichtet.
Analyse und Kommentar
Jan Henkel übernimmt die Taktik–Analyse. Unterstützt wird er dabei von Schiedsrichter Patrick Ittrich (47), der als Regel–Experte im Einsatz ist. Zum Analyse–Team gehören ausserdem Bundesliga–Trainer Manuel Baum sowie die früheren Fussballprofis Sebastian Kneissl und Tobias Schweinsteiger.
Zu den Kommentatoren der Spiele zählen bekannte Namen wie Wolff Fuss, Marco Hagemann und Jan Platte. Mit Christina Rann ist auch eine weibliche Stimme im Einsatz.
Auch kostenlose Spiele ohne Abo
44 der 104 Partien zeigt MagentaTV exklusiv. Darunter sind zwölf Spiele der K.–o.–Runde: sechs Sechzehntelfinals, drei Achtelfinals, zwei Viertelfinals und das Spiel um Platz drei. Das kleine Finale läuft bei MagentaTV allerdings nur dann exklusiv, wenn die deutsche Mannschaft nicht beteiligt ist. Sollte die DFB–Elf antreten, liegt das Zugriffsrecht wie bei allen anderen Spielen des deutschen Teams beim öffentlich–rechtlichen Fernsehen.
Einige der 44 exklusiven Spiele zeigt MagentaTV auch für Zuschauerinnen und Zuschauer ohne Abo. Kostenlos zu sehen sind das erste Gruppenspiel Südkoreas gegen einen noch zu ermittelnden europäischen Gegner sowie die Partie Tunesien gegen Japan am zweiten Spieltag. Hinzu kommt die Konferenz einer der zwölf Gruppen am dritten Gruppenspieltag.
Drei Kanäle und neues Morgenformat
MagentaTV berichtet auf drei Kanälen aus Nordamerika. Auf dem Hauptsender «Fussball TV 1» laufen die regulären Spielübertragungen. «Fussball TV 2» liefert einen Taktik–Feed sowie aufbereitete Daten. «Fussball TV 3» soll laut MagentaTV als «Überraschungskanal» mit wechselnden Stargästen punkten. «Fussball TV 1» startet bereits am 19. Mai mit Countdown–Formaten – und damit gut drei Wochen vor dem WM–Beginn am 11. Juni.
Ebenfalls neu im Programm ist das Format «Breakfast Club», das jeden Morgen über alles Wichtige informiert und auch ohne MagentaTV–Abo frei empfangbar ist. Wegen der Zeitverschiebung werden die WM–Spiele zwischen 18 Uhr und 6 Uhr morgens angepfiffen. Wer Partien in der Nacht verpasst, kann sie jederzeit im Re–Live nachholen.