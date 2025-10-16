Mit Kulka und Schill: Zwei neue Duos für «Die Abrechnung»

Schon bald startet die neue Reality–Show «Die Abrechnung – Der Promi–Showdown». ProSieben stellt jetzt im Vorfeld der Ausstrahlung zwei weitere Duos vor, die an dem Format teilnehmen. Lisha Savage (39) und Eva Benetatou (33) treten als Team auf, wie «Joyn» berichtet. Darüber hinaus sind Sara Kulka (35) und Ronald Schill (66) an Bord. Wie zuvor bereits bekannt wurde, nehmen auch Daniela Büchner (47) und Patricia Blanco (54) an dem Format teil.