Mit Macaulay Culkin: Kim Kardashian teilt bizarres Weihnachtsvideo

So wird um Geld gestritten, in Kunstschnee gefroren, ein Weihnachtsbaum abgesägt oder ein Esel an der Leine gehalten. Die Zimmer sind voller Weihnachtsdeko, darunter eine beleuchtete Krippe. Das Video endet damit, dass Kim Kardashian direkt in die Kamera blickt, bevor sie verrät, wer den Camcorder in der Hand hält und dabei ein Weihnachtsmannkostüm trägt. Es ist kein Geringerer als «Kevin – Allein zu Haus»–Star Macaulay Culkin (44).