Mit Mel B: Netflix kündigt «Squid Game: The VIP Challenge» an

Weitere Details oder ein Startdatum zu «Squid Game: The VIP Challenge» nennt Netflix in der heutigen Anklündigung noch nicht. Teilnehmer Viper gab gegenüber dem Streamingdienst jedoch an, dass er bei seiner Rückkehr für «totales Chaos» im Spiel sorgen wolle. «Ich habe gelernt, dass jede einzelne Entscheidung sehr sorgfältig abgewogen werden muss. Ich werde jede meiner Entscheidungen mit grösster Sorgfalt treffen», stellte er noch in Aussicht.