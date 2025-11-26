Mit Melania: Donald Trump begnadigt Truthähne im Weissen Haus

Der Baum hat einen weiten Weg hinter sich. Ausgewählt wurde er laut eines Berichts von CNN von Dale Haney, dem leitenden Gärtner des Weissen Hauses, in Zusammenarbeit mit der für die US–Christbaumindustrie zuständigen National Christmas Tree Association. Es handelt sich demnach um eine Kolorado–Tanne, die von einer Farm aus dem kleinen Sidney im Bundesstaat Michigan stammt. Knapp 1.050 Kilometer hat die Tanne zurückgelegt, um schliesslich geschmückt im Weissen Haus zur Weihnachtszeit funkeln zu können.