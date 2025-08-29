Mit Michelle Hunziker: Alle Fakten zur «grossen Show der Weltrekorde»

Mit Nicolle Müller wird es tierisch: Ihr Chihuahua Juju soll in einer Minute so viele Flaschen wie möglich nacheinander mit der Pfote vom Tisch stossen. Performanceartist Mika Nieminen (44) aus Finnland muss, um den Rekord des US–Amerikaners Sage Werbock zu brechen, ein Fahrzeug mit einem Gewicht von mehr als 988,5 Kilogramm allein mit den Brustwarzen ziehen. Siegfried Unterpertinger (64), Hermann Lanthaler (61) und Gerhard Kohlgruber (69) aus Südtirol werden versuchen, in drei Minuten die meisten Masskrüge mit dem Mund anzusaugen und zu stapeln. Zu den skurrileren Rekordversuchen zählen zudem folgende: Thomas Weigel (34) aus Bielefeld, Sozialarbeiter und Natur– und Umweltpädagoge, will in drei Minuten die meisten Baumarten durch Lecken an der Rinde erkennen. Wassersommelière Soledad Sichert (54) aus Windhagen will die meisten Mineralwässer in drei Minuten allein am Geschmack erkennen.