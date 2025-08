Mit neuem Co-Star: Sarah Michelle Gellar trainiert für «Buffy»-Reboot

Die Vampirjägerin kehrt zurück – und sie meint es ernst! Sarah Michelle Gellar (47) lässt die Muskeln spielen und bereitet sich mit vollem Einsatz auf ihr «Buffy»–Comeback vor. In einem Instagram–Video zeigt sich die Schauspielerin beim intensiven Workout im Fitnessstudio, begleitet von ihrer «Nachfolgerin» Ryan Kiera Armstrong (15). Diese wird an der Seite von Sarah Michelle Gellar die Hauptrolle in dem Reboot von «Buffy – Im Bann der Dämonen» (1997 bis 2003) übernehmen.