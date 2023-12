Mit neuen Moderatoren: Das sind die TV-Jahresrückblicke 2023

«Der SAT.1–Jahresrückblick mit Jörg Pilawa»

Auch noch nach Weihnachten blicken Sender auf das Jahr zurück. «Unser 2023 – Der Jahresrückblick mit Jörg Pilawa» zeigt Sat.1 am Freitag, 29. Dezember um 20:15 Uhr. In der Show mit Jörg Pilawa (58) präsentieren laut Ankündigung vier prominente Gäste ihr Highlight des Jahres. Horst Lichter (61), Wigald Boning (56), Caroline Frier (40) und Elena Uhlig (48) werden auf unterhaltsame Art ihr Thema vorstellen. Pilawa indes führt durch den Abend und testet, wie gut seine prominenten Gäste in diesem Jahr aufgepasst haben. Passenger (39) mit seinem Song «Let her go» und ESC–Star Michael Schulte (33) werden in der Sendung für Musik sorgen.