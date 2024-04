Mit neuen Stars: «B:REAL - Echte Promis, echtes Leben» kehrt zurück

Was treiben Reality–Stars, wenn sie nicht gerade «Sommerhaus der Stars» oder «Kampf der Realitystars» drehen? Dieser Frage geht RTLzwei seit 2023 mit «B:REAL – Echte Promis, echtes Leben» nach. Nun stehen neue Folgen der werktäglichen Sendung in den Startlöchern. Am 13. Mai 2024 startet die dritte Staffel von «B:Real». Die frischen Episoden laufen jeweils Montag bis Freitag um 14:55 Uhr. Damit versucht sich RTLzwei auf einem neuen Sendeplatz. Zuvor ging es immer um 17:05 Uhr los.