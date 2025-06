Mit neuen Teamkapitänen: Zweite Staffel von «Hast Du Töne?» im Juli

Caroline Frier trifft auf Schwester Annette: Die Gäste von «Hast du Töne?»

Auch die Gäste, die an der Seite der Kapitäne Songs erkennen müssen, stehen bereits fest. So versuchen sich in der Auftaktfolge am 17. Juli die Schauspieler Susan Sideropoulos (44), Kai Schumann (48) und Nilam Farooq (35). In einer späteren Episode trifft Annette Frier (51) auf ihre Schwester.