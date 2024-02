Mit Oliver Pocher als Elvis: Mola Adebisi hat in Las Vegas geheiratet

Mola Adebisi findet die ganze Aktion durchaus verrückt

In einer Instagram–Story verkündete Mola Adebisi am Sonntagabend die Hochzeit in der US–Zockermetropole. Kurz bevor dort der Super Bowl startete, traute er sich mit seiner Liebsten in der «Chappel of the Flowers». Das sei «unfassbar» und «schon crazy», teilte er seinen Followern mit. «Wenn Ihr was Unvergessliches erleben wollt, dann heiratet in Vegas.»