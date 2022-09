Mit Pete Davidson und Seth Rogen: Der Cast für «Dumb Money» steht

«Dumb Money»-Darsteller Paul Dano war indes zuletzt in der Comic-Verfilmung «The Batman» auf der grossen Leinwand als Bösewicht The Riddler zu erleben. Demnächst wird er die Hauptrolle in Steven Spielbergs semi-autobiographischem Werk «The Fabelmans» spielen. Comedian Pete Davidson sorgte in letzter Zeit nicht nur durch seine Trennung von Kim Kardashian (41) für Schlagzeilen, sondern wirkte auch im Horrorfilm «Bodies Bodies Bodies» mit, der im Oktober in den deutschen Kinos starten wird.