Darum geht es in «Wettkampf in 4 Wänden»

Präsentiert wird die RTL-Show von der Innenarchitektin und Fernsehmoderatorin Eva Brenner (47). Neben Peter und Yvonne nehmen noch drei weitere Teams teil. Alle vier treten dann in Bau-Herausforderungen gegeneinander an. Aus sechs Zimmer-Rohbauten gilt es, eine perfekte Traumwohnung zu machen. Dafür haben die Teams sechs Wochen Zeit. Alle Paare bleiben in dieser Zeit 24 Stunden am Tag auf der Baustelle - inklusive essen und schlafen. Die dreiköpfige Jury aus «Hot oder Schrott»-Legende Detlef Steves (54), Retail Design Consultant Kristina Ströh und Architekt Alexander Pieper nimmt die Ergebnisse unter die Lupe. Für das Gewinnerteam winkt ein Preisgeld von 50.000 Euro.