Mit Pflaster am Ohr: Donald Trumps erster Auftritt nach Attentat

Keine zwei Tage nach den Schüssen auf ihn in Butler, Pennsylvania, hat sich Donald Trump (78) erstmals in der Öffentlichkeit gezeigt. Zum Start des Parteitags der US–Republikaner in Milwaukee betrat der Ex–US–Präsident und Herausforderer von Amtsinhaber Joe Biden (81) die Bühne. Am rechten Ohr, das bei dem Attentat durch einen Streifschuss verletzt wurde, trug Donald Trump ein grosses Pflaster, das auch in hinteren Reihen zu sehen war.