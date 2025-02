Mit Promigast: Steffen Hallaschka übernimmt «stern TV am Sonntag»

Promigast mit persönlichen Anliegen

«stern TV am Sonntag» (auch auf RTL+) ist seit 2022 der Ableger der herkömmlichen Sendung «stern TV», die mittwochs ausgestrahlt wird. Anchorman und Hauptmoderator ist seit 2011 Steffen Hallaschka, der nun auch das Gesicht der Sonntagsausgabe wird. Seit fast 15 Jahren sei das Studio der Sendung sein zweites Zuhause, sagt der Moderator in einem Statement. Weiter verrät er zum neuen Konzept der Sendung: «In dieses ‹Wohnzimmer› werde ich mir künftig am Sonntagabend immer einen prominenten Gast einladen, den ich gerne näher kennenlernen möchte.» So soll mehr Zeit für intensive Gespräche und überraschende Begegnungen bleiben.