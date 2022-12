Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) singen Weihnachtslieder - und die Stars hören zu. Am Wochenende veranstaltete das als Bennifer bekannte Promipaar in seinem Zuhause in Los Angeles eine vorweihnachtliche Party. Unter den Gästen waren laut US-Medien Stars von Kim Kardashian (42), Doja Cat (27), Vanessa Hudgens (34) bis hin zu Jane Fonda (84). Die Schauspiellegende spielte 2005 mit Lopez in «Das Schwiegermonster».