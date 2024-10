Mit prominenten Stars: Vier neue Folgen von «X-Factor: Das Unfassbare»

Prominente Besetzung für die neuen Folgen

Für die neuen, in den USA produzierten Episoden konnten die Macher durchaus bekannte Namen verpflichten. So ist in einer Geschichte Richard Karn (68) zu sehen. Der Schauspieler wurde durch seine Rolle als Assistent des Heimwerkerkönigs Tim Allen (71) in «Hör' mal, wer da hämmert» zu einer Sitcom–Institution.