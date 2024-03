Mit Riesenbabybauch: Renata Lusin probt mit Valentin für «Let's Dance»

«Diese Videos bleiben einmalig für uns»

Mit Influencerin Ann–Kathrin Bendixen (24) legte Valentin Lusin, der im Gegensatz zu seiner Frau zum Cast der Profitänzer gehört, am Freitagabend in der dritten Show der RTL–Tanzshow einen Wiener Walzer aufs Parkett, der dem Tanzpaar den Einzug in die nächste Show sicherte. Das ist auch der hochschwangeren Renata Lusin zu verdanken. Denn obwohl die Geburt des ersten Kindes jederzeit losgehen könnte, half sie tatkräftig mit. In einer Instagram–Story teilte sie ein Video, dass das Ehepaar tanzend zuhause zeigt. «So haben wir den Wiener Walzer choreografiert für letzte Woche», schrieb sie dazu und befand zu den Aufnahmen, die sie mit nacktem Babybauch zeigten: «Leute, es ist so lustig zu sehen. Diese Videos bleiben einmalig für uns.»