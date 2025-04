Mit Sohn und Ehemann: Julia Roberts besucht Clooneys Broadway-Stück

Der Hollywoodstar Julia Roberts (57) hält traditionell seine Familie weitestgehend aus der Öffentlichkeit fern. So existieren zum Beispiel bislang auch nur wenige Bilder von ihrem Sohn Henry Daniel Moder (17) – und kaum aktuelle. Für ihren langjährigen Filmkollegen und guten Freund George Clooney (63) machte Roberts nun allerdings eine Ausnahme. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, Kameramann Daniel Moder (56), und ihrem jüngsten Spross besuchte sie am Abend des 1. Aprils eine Aufführung von Clooneys neuem Broadway–Stück «Good Night, and Good Luck» in New York City.