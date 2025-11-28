Mit Stargast Eminem: Jack White rockt NFL-Halbzeitshow an Thanksgiving

Rockmusiker Jack White (50), ehemaliger Sänger der White Stripes, und Rapper Eminem (53) haben zusammen die Halbzeitshow des NFL–Thanksgiving–Spiels in Detroit gerockt. Wie «TMZ» berichtet, gab White zunächst den Hit «Seven Nation Army» bei dem Spiel der Detroit Lions gegen die Green Bay Packers zum Besten. Dann begrüsste er überraschend Eminem auf der Bühne. «Meine Damen und Herren, Detroits eigener Mann: Eminem», kündigte er den Stargast an, der daraufhin aus dem Bühnenboden emporfuhr. Gemeinsam performten sie ein Medley aus Eminems «Till I Collapse» und «Hello Operator» der White Stripes.
Eminems Enkel schaute zu
Eminem konnte sich bei dem Auftritt über drei ganz besondere Zuschauer freuen. Seine Tochter Hailie Jade Scott (29) kam zusammen mit Ehemann Evan McClintock und ihrem acht Monate alten Sohn Elliot. Eminems Enkel war in einem Instagram–Video auf Scotts Arm und mit Kopfhörern zu sehen. «Frohes Thanksgiving», schrieb sie zu dem Clip.
Eminem zeigte bei der Show am Donnerstag zudem deutlich, wen er anfeuerte. Der Grammy–Preisträger trat in einer Lions–Jacke auf. Er und der in Detroit geborene Jack White dürften am Ende enttäuscht gewesen sein: Ihr Heimteam verlor mit 24:31 gegen die Green Bay Packers.
Post Malone trat bei anderem Thanksgiving–Spiel auf
Auch bei anderen Thanksgiving–Spielen war für musikalische Unterhaltung gesorgt. In der Halbzeitshow des Spiels der Kansas City Chiefs gegen die Dallas Cowboys trat Post Malone (30) auf. Dem US–amerikanischen «Rolling Stone» zufolge performte er die Lieder «Wrong Ones», «Wow» und «I Had Some Help». Die Fans der Baltimore Ravens und Cincinnati Bengals begeisterte Rapper Lil Jon (54).