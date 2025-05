«Mit Stolz erfüllt»: ESC-Gewinner JJ im Kanzleramt empfangen

Grosser Empfang für ESC–Sieger JJ in Wien: Nach seinem Triumph beim Eurovision Song Contest in Basel wurde der 24–Jährige am Montag im Bundeskanzleramt empfangen. In einem eleganten schwarzen Nadelstreifenanzug erschien JJ mit dem ESC–Pokal im Gepäck – die Trophäe für seinen Siegersong «Wasted Love». Bundeskanzler Christian Stocker (65), Vizekanzler Andreas Babler (52), Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (48) und weitere Spitzenpolitiker posierten mit dem Sänger für die Kameras. Aussenministerin Beate Meinl–Reisinger (47) hielt den Moment mit einem Selfie fest – samt strahlender Siegerstimmung.