Mit stolzer Familie: Vince Vaughn erhält Stern auf Walk of Fame

«Meine wunderschöne Frau Kyla, ich bin so froh, dass du jetzt bei mir bist, ich bin so dankbar für dich und diese wunderbaren Kinder und für all das Lachen, das wir gemeinsam haben», sagte Vince Vaughn bei der Enthüllung seines Sterns. «So viel mir das alles auch bedeutet», so der Darsteller über die Ehrung, «Vernon und Locklyn, ihr müsst wirklich wissen, dass ihr das Wichtigste auf der Welt für mich seid.»