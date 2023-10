Mit Suki Waterhouse zog das «Chaos» bei Robert Pattinson ein

Robert Pattinson findet ihr Chaos «charmant»

«Ich war beim Umzug nicht dabei, also wurde alles in Kisten verpackt und verschickt», erinnert sich die «Daisy Jones & The Six»–Darstellerin im «Driven Minds: A Type 7»–Podcast von Gillian Sagansky. Zuvor hatte Waterhouse bereits verraten, dass sie eine «professionelle Reinigungskraft» engagiert hatte, die ihr bei der Organisation ihrer Habseligkeiten half. Sie fügte hinzu, dass sogar die Trennung von ihren Pflanzen eine persönliche Herausforderung gewesen sei, «weil ich jetzt mit meinem Freund zusammengezogen bin, während ich früher immer allein gelebt habe».