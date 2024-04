Mit Tauch-Foto: Bill Gates gratuliert ältester Tochter zum Geburtstag

Bill Gates würdigt seine Tochter als unglaubliche Mutter

Am Freitag (26. April) teilten beide Elternteile in den sozialen Medien süsse Grüsse zum Geburtstag ihres ältesten Kindes. Auf seiner Instagram–Seite postete Bill Gates ein Foto, das seine Tochter beim Tauchen zeigt. Dazu schrieb der stolze Vater: «Vom Werden einer unglaublichen Mutter bis hin zum Medizinstudium und der Aufrechterhaltung deiner Leidenschaft für Springreiten, bin ich beeindruckt davon, wie du kopfüber in alles eintauchst, was du dir vorgenommen hast.»