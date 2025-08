Mit tierischer Begegnung: Charles geniesst Besuch der Highland Games

König Charles (76) hat während seiner Sommerpause am Samstag die Mey Highland Games in Caithness besucht. Er erschien ohne Begleitung von Ehefrau Königin Camilla (78) zu den farbenfrohen Feierlichkeiten, die jährlich stattfinden. Der Monarch präsentierte sich elegant in einem rot–blau–grün karierten Kilt, den er mit einer beigen Weste und Jacke und roten Strümpfen kombinierte.