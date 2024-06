Mit über 100 Jahren: Showbiz-Veteranin Janis Paige ist tot

Karriere im Schatten von Doris Day

Den ganz grossen Durchbruch in Hollywood schaffte Janis Paige trotz etlicher Rollen nicht. In «Zaubernächte in Rio» spielte sie 1948 zwar die Hauptrolle, wurde aber von der Filmdebütantin Doris Day (1922–2019) in den Schatten gestellt. In der Folge wechselte Paige zum Broadway. Dort wurde sie mit der Hauptrolle in dem Musical «The Pajama Game» doch noch zum Star. Doch als die Show unter dem Namen «Picknick im Pyjama» verfilmt wurde, ging ihr Part an – Doris Day.