Mit über 80 Jahren: Diana Ross feiert spektakuläres Met-Gala-Comeback

Das wichtigste Event der Modebranche findet jedes Jahr am ersten Montag im Mai im Metropolitan Museum of Art in New York City statt. Die Mode–Oscars, wie die Veranstaltung auch genannt wird, konzentrierten sich dieses Jahr auf Herrenmode und die Farbe Schwarz. In der neuen Ausstellung des Museums werden, inspiriert von Monica L. Millers Buch «Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity», Kleidungsstücke, Gemälde oder Fotografien gezeigt, die den Stil des Schwarzen Dandyismus vom 18. Jahrhundert bis heute zeigen.