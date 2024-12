Mit über 90 Jahren: Heimlicher «Crocodile Dundee»-Star gestorben

Burt bald wieder im Kino zu sehen

Im Jahr 2025 können Fans von «Crocodile Dundee» Burt wieder auf der grossen Leinwand erleben. Im zweiten Viertel des nächsten Jahres kommt «Crocodile Dundee: The 4K Encore Cut» in die Kinos. Zum ersten Mal läuft die Abenteuerkomödie in 4K–Qualität.