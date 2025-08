Mit Ulrich Matthes: Angela Merkel zurück in Bayreuth

Jetzt wurde Merkel erneut in Bayern gesichtet, zu Thorleifur Örn Arnarssons (47) Inszenierung von «Tristan und Isolde» am 3. August. Bilder vom Event zeigen die Wagner–Anhängerin diesmal in Begleitung des deutschen Schauspielers Ulrich Matthes (66). Auf dem Spielplan der Bayreuther Festspiele stehen daneben in diesem Jahr unter anderem auch «Das Rheingold», «Die Walküre», «Lohengrin», «Siegfried» und «Parsifal».