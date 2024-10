Mit Vater-Sohn-Duo: Die Stars für «Das grosse Promi-Büssen» stehen fest

Am 7. November 2024 startet die dritte Staffel von «Das grosse Promi–Büssen» bei Joyn. Nachdem ein paar Namen schon seit Monaten kursiert waren, hat der Streamingdienst nun in einer Pressemitteilung die Kandidaten offiziell bekannt gegeben. Zum ersten Mal in der noch jungen Geschichte des Reality–Formats mit Olivia Jones (54) sind zwei Stars dabei, die eine familiäre Bande verbindet. Der Ex–Fussballer und jetzige Dauer–Trash–TV–Teilnehmer Thorsten Legat (55) trifft auf seinen Sohn Nico (26).