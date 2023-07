Mit viel Prominenz: Charles und Camilla feiern Shakespeare-Jubiläum

Folio von 1623

Nun wurde das sogenannte Folio geehrt. So wird die 1623 gedruckte Sammlung «Comedies, Histories & Tragedies» des Dramatikers genannt. Ohne sie wären Macbeth und 17 weitere Stücke wohl verloren gegangen. Shakespeares Freunde hatten den Band sieben Jahre nach dessen Tod zusammengestellt. Es enthält Stücke, die noch nie zuvor veröffentlicht worden waren und gilt als eines der bedeutendsten Werke der englischen Literatur. Eine Kopie war auf der Veranstaltung ausgestellt. In einem Nebenraum konnten die Besucher auch noch ein Schwarzweissfoto von Charles in Kostüm und mit einem Dolch bewundern, das ihn in der Hauptrolle des Macbeth 1965 zeigte.