Mit vielen Superstars: Ed O'Neill hat einen neuen Job

Diese Serien machten Ed O'Neill berühmt

Ed O‹Neill hat im Serienfach bereits grosse Erfolge gefeiert. Er ist bekannt für seine Hauptrollen «Al Bundy» und «Jay Pritchett» in den langlaufenden Sitcoms «Eine schrecklich nette Familie» (1987 bis 1997) und «Modern Family» (2009 bis 2020). Beide Serien liefen elf Staffeln lang. Für seine Arbeit in «Modern Family» erhielt O›Neill drei Emmy–Nominierungen. Aber auch in Filmen wie «The Last Shift» (2020) oder «Spartan» wirkte der Schauspieler, der seine Karriere in den 1980er Jahren startete, mit.