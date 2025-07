Mit wichtigem Anliegen: Die Macrons beehren die Downing Street Nr. 10

Betonung der «entente amicale»

Vor den entscheidenden Gesprächen betonte Starmer in der Downing Street, die Beziehung zwischen Grossbritannien und Frankreich sei «so stark wie nie zuvor». Diese Worte knüpften an die gestrige Bankett–Rede von König Charles (76) an, der die Beziehung als «entente amicale» – freundschaftliches Einvernehmen – bezeichnete.