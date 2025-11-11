Mit witzigem Video: Helene Fischer kündigt Weihnachtsalbum an

Album mit 25 Titeln

Das von Alex Christensen produzierte Album kann ab sofort vorbestellt werden. «Ich liebe die Weihnachtszeit und die besondere Stimmung, die sie in uns allen weckt», wird Helene Fischer in einer Pressemitteilung mit weiteren Details zitiert. Es sei ihr eine «Herzensangelegenheit, diese Magie auch in die Kinderzimmer zu bringen» und «etwas ganz Besonderes», dass sie ihre 2015 erschienenen Lieder auf «Weihnachten» nun «um 25 weitere bekannte Titel, eigens für Kinder produziert» erweitern könne. «Damit kann die ganze Familie gemeinsam singen, lachen und die Weihnachtszeit auf ihre ganz eigene Weise geniessen.»



Einige der Lieder präsentiert Helene Fischer auch in einer deutschen Version, etwa «Jingle Bells» und «Lass es schneien (Let It Snow!)». Zudem ist ein Duett mit Kinderlieder–Ikone Rolf Zuckowski (78) zu hören. «Bald ist Weihnachten» wird bereits vorab am 14. November veröffentlicht. «Ich habe mein Lied ‹Inseln der Stille› für das neue Album von Helene Fischer mit einer weihnachtlichen Botschaft an die Kinder und Familien angepasst», betont Zuckowski. «Ich freue mich, dass Helene nun mit mir und den Blankenäschen dem Fest und seiner tieferen Bedeutung auf die Spur kommen kann.»

