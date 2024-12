Mitsamt Christmas Channel: Sky und Wow läuten die Weihnachtszeit ein

Neuere Filme, die gerade auf einem guten Weg sind, zum Weihnachtsklassiker zu reifen, sind ebenfalls im Angebot enthalten. Allen voran «Wonka» von 2023 und mit Timothée Chalamet (28), der die Vorgeschichte von «Charlie und die Schokoladenfabrik» (2005) erzählt. Aus dem Jahr 2021 stammt derweil «Last Train to Christmas», in dem «Twilight»–Star Michael Sheen (55) eine ungewöhnliche Zugreise durch die Zeit antritt. Aus demselben Jahr stammt «A Christmas Number One», der einen deutschen Star zu bieten hat: Darin ist Nachwuchstalent Helena Zengel (16, «Systemsprenger») zu sehen, die sich schon in jungen Jahren einen Namen in Hollywood machen konnte.