Mitteklasse-Handy von Google: Was kann das Pixel 6a?

Google bringt mit dem Pixel 6a ein neues Mittelklasse-Smartphone auf den Markt, das mit dem bisherigen Rezept der a-Reihen bricht. Bislang lautete dies, die gute Kamera der Flaggschiff-Geräte in ein schmaleres Gehäuse mit kleinerem Display zu packen und mit einem langsameren Prozessor auszustatten. So wurde das Pixel 4a zu einem der beliebtesten Smartphones der letzten Jahre, das vor allem mit einer in seiner Klasse unschlagbaren Fotoqualität überzeugte. Wie Google seine Herangehensweise beim Pixel 6a neu gedacht hat.