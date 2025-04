Mitten im Livestream: Mariah Carey wird von ihrem Sohn verscheucht

Unerwartet private Einblicke gab es kürzlich in den Alltag von Mariah Carey (56): Die Popdiva, die rund um den Globus für ihren Weihnachtshit «All I Want For Christmas Is You» als «Queen of Christmas» gefeiert wird, hat es zu Hause offenbar nicht ganz so leicht. Ihr Sohn Moroccan (13) scheuchte sie mitten während eines Twitch–Livestreams aus seinem Zimmer, nachdem sie ihn durch ihre Anwesenheit in Verlegenheit gebracht hatte.