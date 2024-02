Mobbing-Vorwurf: Kim Virginia tritt gegen das Dschungelcamp nach

Sie habe die Hoffnung gehabt, dass das in der Sendung aufgenommen würde: «Ich habe gesagt, dass ich das Thema wirklich gerne beenden möchte.» Seit ihrem Auszug sei es so, als würde jeder nur über sie reden. Beim Get–together sei versucht worden, das Thema auf ihre Kosten zu vertiefen: «Es scheint, als wollte man mich einfach so lange provozieren, bis das Thema mit mir völlig ausgeschlachtet ist, weil das anscheinend die einzige Sache war, die Quote brachte.» Das ständige Aufwärmen dieses Thema sei für sie «Mobbing» gewesen.