Mode-Ikone Vivienne Westwood: Hauptsache Chaos - und ein Buch

Jedes Interview nutzte sie, um ihren politischen Ansichten Gehör zu verschaffen und raubte den Journalisten und Journalistinnen damit nicht selten den letzten Nerv. Was nur fair scheint, schliesslich tat die Welt mit ihr dasselbe. Konzeptkünstler wie Ai Weiwei (65) konnte sie nicht ernst nehmen, wie sie der «Zeit» auch versicherte. Mit einem Bild von Andy Warhol (1928-1987) wisse sie nichts anzufangen, als es wegzuwerfen. Und während die modebegeisterte Carrie Bradshaw Westwood verehrt und in «Sex and the City» ein Brautkleid ihres Labels trägt, sagte die britische Modedesignerin über Blockbuster-Filme: «Lieber warte ich an der Haltestelle auf einen Bus, der niemals kommen wird, als mir so einen Film anzusehen.»