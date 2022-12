Mode-Rückblick auf 2022

Michael Michalsky: «Gewundert habe ich mich dieses Jahr über Madonna»

Welche Mode-Trends hatte das Jahr 2022 zu bieten? Welche Stars konnten auf dem roten Teppich überzeugen? Und was ist 2023 in Sachen Fashion so los? Ein Rückblick mit Designer Michael Michalsky.