Modedesignerin Stella McCartney (51) wurde am vergangenen Dienstag zum Commander of the Order of the British Empire (CBE) ernannt. Der britische Verdienstorden wurde der Tochter von Paul McCartney (80) auf Schloss Windsor verliehen. Sie fühle sich geehrt, von seiner Majestät König Charles III. (74) gewürdigt worden zu sein «und auch in die letzten Geburtstagsehren Ihrer Majestät Königin Elizabeth II. aufgenommen worden zu sein», schreibt McCartney bei Instagram. «Ich bin stolz auf diese Anerkennung meiner Arbeit in den Bereichen Mode, Nachhaltigkeit und darüber hinaus.»