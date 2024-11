Modeikone und Cousin von Lady Di: Zehn Fakten über Winston Churchill

Diese Schauspielstars waren schon als Winston Churchill zu sehen

Dass Winston Churchill bis heute auch jungen Menschen ein Begriff ist, hat nicht nur mit dem Geschichtsunterricht zu tun. Der Politiker wird seit Jahrzehnten auf der Leinwand und im TV dargestellt, mehr als 60 Schauspieler sind schon in die Rolle des Staatsmannes geschlüpft. Darunter sind Stars wie Richard Burton (1925–1984) in «The Gathering Storm» (1974), Christian Slater (55) in «Churchill: The Hollywood Years» (2004), Brendan Gleeson (69) in «Into the Storm» (2002), Michael Gambon (1940–2023) in «Churchill's Secret» (2016) oder Brian Cox (78) in «Churchill» (2017). Gary Oldman (66) brachte die Darstellung des Winston Churchill in «Die dunkelste Stunde» 2018 den Oscar ein. In der Netflix–Erfolgsserie «The Crown» (2016–2017) war John Lithgow (79) als Churchill dabei.