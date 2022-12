Die vergangenen Jahre verbrachte die Familie auch Weihnachten in der Sonne. In diesem Jahr geht das Model jedoch neue Wege. «Mein Mann hat sich Skifahren in Österreich gewünscht. Wir werden gemeinsam mit meinen Schwiegereltern in einer Hütte im Schnee feiern», erklärt die 33-Jährige. «Unsere Tochter ist schon richtig gut im Skifahren und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass wir ihr solche Reisen und Erfahrungen ermöglichen können.»