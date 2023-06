Für die Initiative von Purina rufen Sie jetzt zu Spenden auf, ein echtes Herzensprojekt?

Kirsch: Der Einsatz für Tierheime und Tiertafeln in Deutschland liegt mir sehr am Herzen. Insbesondere in der aktuellen, von so vielen Krisen geschüttelten Zeit. Momentan unterstütze ich die Aktion «Purina hilft» für Tiere in Not, die mindestens 60.000 prall gefüllte Futternäpfe an Tierheime und Tiertafeln in Deutschland spendet und jeder und jede kann bei der Aktion mithelfen. Jede Teilnahme erhöht die Futterspende um einen weiteren gefüllten Napf.