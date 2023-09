Von 2014 bis 2018 war die gebürtige Londonerin mit dem Musiker Jeff Magid (46) liiert. Wenige Wochen nach der Trennung gab Ratajkowski bekannt, den Schauspieler und Produzenten Bear–McClard nach nur wenigen Wochen Beziehung in New York City geheiratet zu haben. Im Oktober 2020 gab sie ihre Schwangerschaft bekannt. Am 8. März 2021 kam ihr gemeinsamer Sohn Sylvester Apollo (2) zur Welt. Nach der Trennung im Juli 2022 reichte sie im September 2022 die Scheidung ein.