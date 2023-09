Sie stach am Dienstagabend in Venedig zweifellos aus der Menge heraus: Georgina Rodriguez (29) präsentierte sich bei den 80. Filmfestspielen als strahlende Lady in Red. Zu ihrer bodenlangen Off–Shoulder–Robe mit Schleppe und verspielten Raffungen um die Taille kombinierte die Freundin von Fussballstar Cristiano Ronaldo (38) nicht nur ellenbogenlange, weisse Handschuhe. Auch ein silbernes Collier mit magentafarbenen Diamanten kam bei ihrem Auftritt zum Einsatz.