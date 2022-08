Model Lorena Rae hat sich verlobt

Bekannt dank «Victoria's Secret»

Rae, die eigentlich Rape mit Nachnamen heisst, stammt aus dem niedersächsischen Diepholz, zog aber Anfang 2017 nach New York, um als Model durchzustarten. Im gleichen Jahr sorgte ein angeblicher Flirt zwischen Rae und Hollywoodstar Leonardo DiCaprio (47) für Schlagzeilen. Seitdem hält sie ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Als Model wurde sie vor allem 2018 bekannt: Sie lief bei der «Victoria's Secret»-Show in New York über den Laufsteg.