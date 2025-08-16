Model Nina Agdal und Wrestler Logan Paul haben in Italien geheiratet

Ihre Verlobung fand auch am Comer See statt

Der Comer See hat für Agdal, die bis Mai 2017 rund ein Jahr mit Hollywoodstar Leonardo DiCaprio (50) liiert war, und Logan Paul eine besondere Bedeutung: Hier, im Hotel Passalacqua, hielt der Wrestler im Juli 2023 um ihre Hand an. «Heute ist der Tag, an dem ich der Liebe meines Lebens einen Heiratsantrag mache», verriet er in einem YouTube–Video. «Vor vierzehn Monaten habe ich mich in den schönsten Menschen verliebt, den ich je gesehen habe, und seitdem habe ich auf diesen Tag gewartet.»