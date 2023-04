Model Olivia Culpo hat sich verlobt

Model Olivia Culpo (30) hat sich verlobt. Das verriet die 30-Jährige in einem Instagram-Post, in dem eine Fotoreihe zu sehen ist. Auf den Bildern strahlt Culpo mit ihrem Verlobten, Football-Spieler Christian McCaffrey (26), um die Wette und zeigt ihren Verlobungsring in die Kamera. Zudem hielt ein Foto den Moment des Antrags fest, McCaffrey kniet dabei vor seiner Partnerin.