Moderator Rudi Cerne: «Ich bin ein vorsichtiger Mensch»

Wie schaffen Sie es, dass Ihnen die Fälle nicht zu nahe gehen?

Cerne: Ich habe mir die Ratschläge der Ermittlerinnen und Ermittler zu Herzen genommen, alles nicht zu nah an mich heranzulassen. Sonst kann man tatsächlich nicht mehr schlafen. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass ich natürlich längst nicht so nah an diesen Fällen dran bin. Ich bin an keinem Tatort und in keinem Ermittlungsraum. Ausserdem produziert man in einer 90-minütigen Live-Sendung Adrenalin und ist danach noch einige Stunden hellwach. Deshalb bin ich froh, wenn alles vorbei ist und ich mit frischen Augen auf die nächste Sendung blicken kann.